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Возросло число жертв обрушения шахты в Афганистане

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 06:17
Возросло число жертв обрушения шахты в Афганистане
Иллюстративное фото (flickr.com)

Ранее сообщалось о 30 погибших на золотом руднике

В Афганистане в результате обрушения золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщили местные власти, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Десятки людей ранены, по меньшей мере 7 человек госпитализированы.

Ранее сообщалось о 30 погибших на руднике, вырытом местными жителями в русле реки.

Представитель губернатора провинции заявил, что добыча золота в шахте на протяжении десятилетий проходила без какого-либо государственного контроля.

Тем не менее власти пообещали предоставить пострадавшим денежную помощь от государства.

Напомним, в конце декабря на угольной шахте в провинции Фуцзянь на востоке Китая произошла авария, в результате которой пять горняков погибли и еще один оказался заблокирован, один горняк получил ранения, еще двое были спасены.

В Афганистане при обрушении золотого рудника погибли десятки людей В Кабуле произошел сильный пожар, есть погибшие
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