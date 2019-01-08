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США вважають законним перебування свого корабля в акваторії Чорного моря

Новини » Політика    08.01.2019 - 04:14
США вважають законним перебування свого корабля в акваторії Чорного моря
Фото: корабель-док "Форт-Макгенрі" (wikimedia.org)

У США заявили, що корабель Форт McHenry знаходиться в румунському порту згідно з міжнародними законами

Офіційний представник 6-го флоту ВМС Сполучених Штатів Америки (США) Кайл Рейнс заявив, що перебування корабля ВМС США Форт McHenry, який зайшов в румунський порт Констанца в Чорному морі, законне. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Navy Times.

За його словами, США працює в Чорному морі згідно міжнародним законам.

"Ми регулярно працюємо в Чорному морі відповідно до міжнародних законів і Конвенцією Монтре і продовжимо це робити", - заявив Рейнс.

Так, відповідно до Конвенції Монтре, кораблі нечорноморських держав можуть знаходиться в акваторії Чорного моря не більше 21 дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доковий десантний корабель 6-го флоту Військово-морських сил США "Форт-Макгенрі" (USS FortMcHenry, LSD 43) пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов в акваторію Чорного моря в неділю, 6 січня.

Додамо, голова Верховної ради Андрій Парубій в ході зустрічі із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер зазначив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне морекорабль
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