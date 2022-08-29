США считают, что огонь вокруг Запорожской АЭС ведет Россия

США в вопросе обстрелов Запорожской АЭС придерживаются позиции, что огонь вокруг станции ведет Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного военного чиновника США, которое приводит журналист Foreign Policy Джек Детч .

По его словам, Вашингтон уверен, что украинские военные делают все возможное для того, чтобы избежать обстрелов территории Запорожской АЭС из-за возможности повредить станцию.

"США считают, что Россия ведет артиллерийский обстрел вокруг и в районе Запорожской атомной электростанции", - подчеркнул американский чиновник.

Напомним, ранее в ООН заявили, что "не имеют оценок насчет того, кто обстреливает Запорожскую АЭС".

Также мы писали, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон поддерживает остановку ядерных реакторов на ЗАЭС в целях безопасности.

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