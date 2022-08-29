В ООН не смогли сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Фото: В ООН не смогли сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС (Getty Images)
ООН не имеет оценок по поводу того, кто наносит удары по Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика на брифинге.
"У нас нет оценки того, кто обстреливает ЗАЭС", - заявил Дюжаррик.
Однако по его словам, в ООН все равно призывают прекратить обстрелы атомной станции.
Напомним, что миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС.
Раньше в ООН призвали Путина прекратить войну против Украины и демилитаризовать Запорожскую АЭС.
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