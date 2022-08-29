Фото: В ООН не смогли сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС (Getty Images)

ООН не имеет оценок по поводу того, кто наносит удары по Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика на брифинге.

"У нас нет оценки того, кто обстреливает ЗАЭС", - заявил Дюжаррик. Однако по его словам, в ООН все равно призывают прекратить обстрелы атомной станции.