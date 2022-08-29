США вважають, що вогонь навколо Запорізької АЕС веде Росія

США в питанні обстрілів Запорізької АЕС дотримуються позиції, що вогонь навколо станції веде Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного військового чиновника США, яку наводить журналіст Foreign Policy Джек Детч .

За його словами, Вашингтон упевнений, що українські військові роблять все можливе для того, щоб уникнути обстрілів території Запорізької АЕС через можливість пошкодити станцію.

"США вважають, що Росія веде артилерійський обстріл навколо і в районі Запорізької атомної електростанції", - підкреслив американський чиновник.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що "не мають оцінок щодо того, хто обстрілює Запорізьку АЕС".

Також ми писали, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон підтримує зупинку ядерних реакторів на ЗАЕС в цілях безпеки.

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