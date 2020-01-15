В США самолет сбросил топливо на несколько начальных школ, десятки пострадавших

В США в городе Кадахи возле Лос-Анджелеса самолет сбросил авиационное топливо над густонаселенным районом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пожарную службу города.

В результате инцидента пострадал 31 человек, из них 20 - дети, и 11 - взрослые. Они получили незначительные повреждения, не требующие госпитализации. .

По информации CNN, сброшенное авиатопливо попало не территорию пяти начальных школ и одной средней. В результате происшествия пострадали 60 человек.

На месте инцидента находятся 70 пожарных и фельдшеров "скорой помощи".

Как пишет The New York Times, самолет авиакомпании Delta вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай. Через несколько минут после старта пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с механической неисправностью на борту.

Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера, пилот решил применить аварийный сброс топлива. Поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и попало на территорию школ. Позднее самолет благополучно приземлился.

Авиационные врасти США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе. Официальный представитель пожарной службы Шон Фергюсон заявил, что не помнит ни одного подобного случая за последнее десятилетие.

Напомним, 14 января из-за густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Azur Air, который следовализ египетского Шарм-эш-Шейха. Экипаж лайнера принял решение лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Как писало РБК-Украина, в Индии самолет авиакомпании Air Asia, который выполнял рейс из Калькутты в Мумбаи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва.