У США літак скинув паливо на кілька початкових шкіл, десятки постраждалих

У США в місті Кадахі поблизу Лос-Анджелеса літак скинув авіаційне паливо над густонаселеним районом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пожежну службу міста.

В результаті інциденту постраждала 31 людина, з них 20 - діти, і 11 - дорослі. Вони отримали легкі пошкодження, які не потребують шпиталізації.

За інформацією CNN, скинуте авіапаливо потрапило на територію п'яти початкових шкіл і однієї середньої. В результаті аварії постраждали 60 осіб.

На місці інциденту перебувають 70 пожежників і фельдшера "швидкої допомоги".

Як пише The New York Times, літак авіакомпанії Delta вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса в Шанхай. Через кілька хвилин після старту пілот повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію, пов'язану з механічною несправністю на борту.

Щоб не перевищити максимально допустиму посадкову масу лайнера, пілот вирішив застосувати аварійний скид палива. Оскільки воно було вилито на невеликій висоті, воно не встигло розвіятися в повітрі і потрапило на територію шкіл. Пізніше літак благополучно приземлився.

Авіаційні врости США з'ясовують, чому пілот допустив скидання палива над густонаселеним районом, а не у спеціально призначеному районі. Офіційний представник пожежної служби Шон Фергюсон заявив, що не пам'ятає жодного подібного випадку за останнє десятиліття.

Нагадаємо, 14 січня через густий туман в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur, який прямував з єгипетського Шарм-еш-Шейха. Екіпаж лайнера ухвалив рішення летіти на посадку в аеропорт "Бориспіль".

Як писало РБК-Україна, в Індії літак авіакомпанії Air Asia, який виконував рейс з Калькутти в Мумбаї, екстрено повернувся в аеропорт вильоту через загрозу вибуху.