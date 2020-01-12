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В Индии из-за угрозы взрыва самолет совершил экстренную посадку

Новости » Происшествия     12.01.2020 - 18:04
В Индии из-за угрозы взрыва самолет совершил экстренную посадку
Фото: самолет авиакомпании Air Asia (wikimedia.org)

Пассажирка передала члену экипажа записку о том, что к ее телу привязаны бомбы

Самолет авиакомпании Air Asia, который выполнял рейс из Калькутты в Мумбаи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Hindustan Times.

По данным полиции, 25-летняя пассажирка спустя 40 минут полета передала члену экипажа записку, которая гласила, что к ее телу привязаны бомбы, которые она может взорвать в любой момент.

Так, пилот принял решение вернуться в Калькутту, где по прилету самолет был доставлен в изолятор. Там был произведен тщательный обыск, бомбы обнаружено не было.

Указано, что полиция арестовала пассажирку. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют мотивы случившегося.

Напомним, Иран по ошибке сбил украинский самолет МАУ.

Как писало РБК-Украина, в Микронезии (регион в Тихом океане) пассажирский самолет Boeing 737-800 упал в море во время посадки.

Добавим также, в Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, в результате чего погибли не менее 18 человек. Сообщается, что разбился коммерческий самолет Baby Air. По данным местных чиновников, в катастрофе выжили три человека.

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