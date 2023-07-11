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США на саміті "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО, - Білий дім

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США, Вівторок 11 липня 2023 09:17
США на саміті "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО, - Білий дім Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки на саміті НАТО у Вільнюс "пошлють позитивний сигнал" щодо членства України в Альянсі.

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, США та союзники "пошлють позитивне повідомлення" щодо майбутнього членства України в НАТО на саміті, який розпочнеться сьогодні у Литві.

Салліван також повідомив, що на саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, на саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері, на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

За даними Politico, група західних союзників у НАТО веде "шалені, в останню хвилину" переговори щодо завершення підготовки декларації про гарантії безпеки для України напередодні саміту у Вільнюсі. А Financial Times повідомляє, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

Більше про очікування, гарантії безпеки та те, чи наважаться партнери на запрошення воюючої країни до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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