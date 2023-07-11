США на саммите "пошлют позитивный сигнал" о членстве Украины в НАТО, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки на саммите НАТО в Вильнюс "пошлют положительный сигнал" о членстве Украины в Альянсе.

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, США и союзники "пошлют положительное сообщение" о предстоящем членстве Украины в НАТО на саммите, который начнется сегодня в Литве.

Салливан также сообщил, что на саммите будет согласован новый пакет военной помощи НАТО для Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, на саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге, на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

По данным Politico, группа западных союзников в НАТО ведет "безумные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита в Вильнюсе. Financial Times сообщает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию с отдельными обязательствами стран по Украине.

Больше об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры по приглашению воюющей страны в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.