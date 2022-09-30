UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США рухатимуться нинішнім курсом щодо України, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати не мають наміру відмовлятися від нинішнього курсу щодо України і готові захищати разом із союзниками територію НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена.

"Ми збираємося дотримуватись нинішнього курсу. Ми маємо намір продовжувати постачати військову техніку, щоб Україна могла захистити себе, свою територію та свою свободу, включаючи додаткові ресурси", - заявив президент.

Байден мав на увазі 13 млрд доларів, які Конгрес збирається надати йому, щоб допомогти Україні захистити себе і дати відсіч ворогу.

"США повністю готові разом з нашими союзниками по НАТО захищати кожен дюйм території НАТО. Кожен дюйм, не зрозумійте мене неправильно, кожен дюйм", - додав Байден.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.

Також, США продовжуватимуть підтримувати Україну у звільненні її територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна в Україні