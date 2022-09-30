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США будут двигаться нынешним курсом по Украине, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты не намерены отказываться от нынешнего курса по Украине и готовы защищать вместе с союзниками территорию НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.

"Мы собираемся соблюдать нынешний курс. Мы намерены продолжать поставлять военную технику, чтобы Украина могла защитить себя, свою территорию и свою свободу, включая дополнительные ресурсы", - заявил президент.

Байден имел в виду 13 млрд долларов, которые Конгресс намерен предоставить ему, чтобы помочь Украине защитить себя и дать отпор врагу.

"США полностью готовы вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО. Каждый дюйм, не поймите меня неправильно, каждый дюйм", - добавил Байден.

Напомним, что США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Также США будут продолжать поддерживать Украину в освобождении ее территорий.

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