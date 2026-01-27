США розвернули системи ППО Patriot і THAAD поблизу Ірана, - The Economist

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

За даними видання, до регіону також перекинули транспортну авіацію та літаки-заправники. Авіаносець USS Abraham Lincoln, який раніше залишив Південно-Китайське море, ймовірно, наразі перебуває в районі Оманської затоки. Його авіакрило та есмінці супроводу опинилися в зоні потенційного ураження.

Перекидання сил торкнулося й бойової авіації: кілька літаків F-15E прибула з британських баз. Згідно з даними Flightradar24 та ADS-B Exchange, військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III доставляли вантажі з аеродрому Роберт-Грей, пов’язаного з 62-м артилерійським полком ППО у Форт-Кавасосі.

Упродовж трьох діб було здійснено шість рейсів на авіабазу Алі-аль-Салем у Кувейті та один – на базу Принц Султан у Саудівській Аравії.

За оцінкою The Economist, президент США Дональд Трамп, імовірно, ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого удару. Водночас у неформальних розмовах представники країн Перської затоки припускають високу ймовірність масштабної військової операції США з акцентом на політичне керівництво Ірану.