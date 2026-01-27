ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США развернули системы ПВО Patriot и THAAD вблизи Ирана, - The Economist

Вторник 27 января 2026 13:19
UA EN RU
США развернули системы ПВО Patriot и THAAD вблизи Ирана, - The Economist Фото: США развернули системы ПВО Patriot и THAAD вблизи Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке, вблизи Ирана, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным издания, в регион также перебросили транспортную авиацию и самолеты-заправщики. Авианосец USS Abraham Lincoln, который ранее покинул Южно-Китайское море, вероятно, сейчас находится в районе Оманского залива. Его авиакрыло и эсминцы сопровождения оказались в зоне потенциального поражения.

Переброска сил коснулась и боевой авиации: несколько самолетов F-15E прибыли с британских баз. Согласно данным Flightradar24 и ADS-B Exchange, военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III доставляли грузы с аэродрома Роберт-Грей, связанного с 62-м артиллерийским полком ПВО в Форт-Кавасосе.

В течение трех суток было совершено шесть рейсов на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и один - на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По оценке The Economist, президент США Дональд Трамп, вероятно, еще не принял окончательного решения относительно возможного удара. В то же время в неформальных разговорах представители стран Персидского залива предполагают высокую вероятность масштабной военной операции США с акцентом на политическое руководство Ирана.

Что предшествовало

По сообщениям ряда СМИ, Соединенные Штаты рассматривают нанесение серии ударов по Ирану на фоне массовых протестов в азиатской стране.

При этом Трамп ранее заявил, что Иран "стремится заключить новую сделку". Это произошло на фоне прибытия американской авианосной группы в регион и обсуждения в Белом доме возможных военных ударов.

Также он официально предупредил режим аятолл о готовности к крайне жестким действиям в случае продолжения казней протестующих.

Кроме того, американский лидер призвал к демонтажу действующего режима и подчеркнул необходимость смены руководства страны. Для подкрепления своих слов Трамп распорядился направить в регион значительную военно-морскую флотилию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Иран Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин