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США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok

Фото; США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

США почали розслідування щодо використання ШІ в TikTok, як метода Китаю в шпигуванні за журналістами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

абораторію штучного інтелекту

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, керівництво TikTok може відокремитись від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

Тим часом вчора британським чиновникам заборонили використовувати TikTok.

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