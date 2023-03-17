США расследуют шпионаж за журналистами через TikTok

США начали расследование использования ИИ в TikTok, как метода Китая в шпионаже за журналистами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
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Напомним, по данным западных СМИ, руководство TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.
Тем временем вчера британским чиновникам запретили использовать TikTok.
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