США расследуют шпионаж за журналистами через TikTok

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Напомним, по данным западных СМИ, руководство TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.

Тем временем вчера британским чиновникам запретили использовать TikTok.

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