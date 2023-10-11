США розслідують причетність Ірану до навчання бойовиків ХАМАС, - NBC

Підтримка ХАМАС Іраном

Іран впродовж довгого часу тренував та забезпечував бойовиків ХАМАС, а після їхнього вторгнення в Ізраїль відкрито підтримав напад.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю. На фоні цього деякі представники Республіканської партії почали тиснути на президента США Джо Байдена, аби той вжив заходів проти Ірану.

Крім цього, президент Франції Еммануель Макрон теж допустив, що Іран таки допомогав ХАМАС, однак, доказів цього у нього поки що немає.

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