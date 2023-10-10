Макрон допустив, що Іран пропонував допомогу ХАМАСу у нападі на Ізраїль

Іран міг запропонувати допомогу бойовикам угруповання ХАМАС для нападу на Ізраїль, який розпочався минулого тижня.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Глава держави наголосив, що поки що у нього немає "офіційних доказів" допомоги для нападу на Ізраїль від Ірану.

"Однак, цілком імовірно, що ХАМАСу було запропоновано допомогу", - уточнив Макрон.

Президент Франції також додав, що його країна не виступає за припинення допомоги палестинському населенню. За його словами, у Парижі вже вжили заходів для того, щоб допомога не спрямовувалась терористичним угрупованням.

"Ми не повинні плутати боротьбу з тероризмом з основними правами людини", - підкреслив Макрон.

Він уточнив, що припинення допомоги може призвести до "народної підтримки" терактів у регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю та почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових. Також країна була під масованим обстрілом, який провели з території сектору Газа.

При цьому Іран відкрито підтримав такі дії бойовиків. З відповідними заявами виступили високопосадовці країни.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю.