США расследуют причастность Ирана к обучению боевиков ХАМАС, - NBC

Поддержка ХАМАС Ираном

Иран долгое время тренировал и обеспечивал боевиков ХАМАС, а после их вторжения в Израиль открыто поддержал нападение.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицает такую информацию.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля. На фоне этого некоторые представители Республиканской партии начали давить на президента США Джо Байдена, чтобы тот принял меры против Ирана.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон тоже допустил, что Иран помогал ХАМАС, однако, доказательств этого у него пока нет.

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