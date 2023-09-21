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США розширять виробництво мінометів через збільшення потреб ЗСУ, - ЗМІ

Четвер 21 вересня 2023 20:19
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США розширять виробництво мінометів через збільшення потреб ЗСУ, - ЗМІ
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки розширюють і модернізують свої підприємства з виробництва мінометних систем і снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Shephard Media.

Зазначається, що армія США і підприємства оборонно-промислової бази розширюють і модернізують свої потужності, а також удосконалюють можливості з виробництва мінометних систем і снарядів.

Видання пише, що війна РФ проти України підвищила попит на міномети в усьому світі.

"Розуміючи необхідність бути готовими до поставок великих обсягів снарядів і систем, США нарощують зусилля щодо поліпшення своїх виробничих потужностей", - йдеться в матеріалі.

Як планується збільшити виробництво мінометів

Армія США і компанії оборонно-промислової бази нещодавно оголосили про інвестиції в розширення і модернізацію потужностей, а також у підвищення виробничих можливостей.

Частина армійської органічної промислової бази (OIB), арсеналу Вотервліт (WVA), пройде 15-річний процес модернізації.

Виробництво зброї збільшуватиметься через війну в Україні

Нещодавно повідомлялось, що транснаціональна компанія BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні відкриє своє представництво в Україні. Також компанія локалізує виробництво в Україні.

До цього президент Володимир Зеленський розповів, що головним пріоритетом державного бюджету-2024 стане фінансування оборони та безпеки України.

Вчора стало відомо, що уряд Данії працює над викупом землі під колишнім збройовим заводом. Боєприпаси вкрай необхідні для України в короткостроковій перспективі.

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