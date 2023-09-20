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Данія хоче викупити збройовий завод, щоб збільшити виробництво боєприпасів для України

Данія, Середа 20 вересня 2023 19:12
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Данія хоче викупити збройовий завод, щоб збільшити виробництво боєприпасів для України Фото: Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд працює над викупом землі під колишнім збройовим заводом. Боєприпаси вкрай необхідні для України в короткостроковій перспективі.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Міністр хоче прискорити процес і докласти зусиль для викупу землі, на якій раніше розташовувався завод з виробництва боєприпасів в Еллінгу недалеко від Фредеріксхавна.

За словами міністра оборони, він сподівається отримати роз'яснення протягом місяця. Після цього є надія, що фабрику знову використовуватимуть за призначенням, для чого її і було побудовано.

"Якщо нам вдасться створити модель, в якій Збройні сили зможуть втрутитися і полегшити придбання будівель і змусити приватні компанії виробляти продукцію, я вірю, що протягом наступних кількох років ми зможемо виробляти боєприпаси в Данії", - сказав міністр оборони.

Що відомо про завод

Завод з виробництва боєприпасів бере свій початок у 1676 році, коли його було засновано під назвою Fyrværkerikompagniet у Копенгагені. Виробництво зброї та боєприпасів для данських військових здійснювалося за різними адресами, перш ніж воно було зібрано в Еллінгу 1968 року.

Тут виробництво здійснювалося під назвою Ammunitionsarsenalet, місцева назва "Krudten", і на піку його роботи налічувалося до 200 співробітників.

У 2008 році держава продала завод іспанському виробнику боєприпасів Expal, який перейменував компанію на Denex. Компанія переважно виробляла гвинтівкові боєприпаси, але старі боєприпаси також знищували на заводі.

Expal вирішила закрити Denex 2020 року після кількох років збитків. У той час на заводі працювало 65 осіб.

Виробництво боєприпасів у НАТО відстає від планів

Минулого тижня міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що у НАТО недостатньо боєприпасів і що потреба в них величезна.

Троельс Лунд Поульсен після зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що це дуже велика проблема, яку необхідно вирішити.

"Я думаю треба сказати, що виробництво боєприпасів у короткостроковій перспективі мають абсолютно вирішальне значення", - сказав міністр.

Мільйон боєприпасів Україні

На початку травня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Сьогодні президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз виконає свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні до кінця 2023 року.

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