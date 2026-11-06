США розширить заводи з виробництва боєприпасів: чи йдеться про Україну

Що відомо про контракт і хто його виконуватиме

Йдеться про контракт із твердою фіксованою ціною на 4,171 млрд доларів. Він передбачає проєктування, будівництво та введення в експлуатацію об'єктів на державних боєприпасних заводах, якими керують приватні компанії. Мета - підтримка модернізації органічної промислової бази армії США, а також експлуатації та обслуговування заводів. Орієнтовна дата завершення робіт - 4 листопада 2031 року.

Тендер проводили в інтернеті, і армія отримала 11 заявок. Контракт отримали всі учасники: Clark Construction Group, Burns & McDonnell, Hensel Phelps, Alberici Constructors, Parsons Government Services, M.C. Dean, J Kokolakis Contracting, Bering-Weston JV, Applied Research Associates, а також BAE Systems Ordnance Systems із Кінґспорта (штат Теннессі) та MSM Group North America зі Санкт-Петербурга (штат Флорида). Компанії змагатимуться за кожне окреме замовлення.

Місця виконання робіт і фінансування визначатимуть окремо з кожним замовленням. Контрактувальна установа - Army Contracting Command у Рок-Айленді (штат Іллінойс). В оголошенні не вказано, скільки коштів уже зобов'язано і які проєкти стартують першими.

Контракт охоплює заводи формату GOCO: армія володіє землею, будівлями й обладнанням, а виробництвом керує приватний підрядник. До таких належать заводи Holston і Radford (вибухові речовини та порохи), Iowa (споряджання артилерійських боєприпасів), Lake City (стрілецькі боєприпаси) та Scranton (корпуси артилерійських снарядів). Видання також зазначає, що багато з цих підприємств працюють із часів Другої світової війни.

Конкурс армія оголосила у травні 2026 року, прийом пропозицій завершився 6 липня. Контракт належить до типу MATOC. Це пул попередньо відібраних підрядників із граничною сумою, серед яких армія конкурує окремі проєкти, що зазвичай швидше, ніж проводити повну закупівлю на кожен об'єкт.

У повідомленні Міністерства війни США не йдеться про постачання боєприпасів в Україну чи інші країни: контракт стосується модернізації виробничих потужностей на американських заводах.

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