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У NASA представили новий літак, здатний підійматись майже на 14 км

16:46 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У NASA представили новий літак, здатний підійматись майже на 14 км Фото: у NASA представили новий літак (nasa.gov)
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У Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді NASA представило свій новітній експериментальний літак під назвою X-70 Fractal, здатний підійматись майже на 14 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

Зазначається, що нова високопродуктивна й надзвичайно адаптивна дослідницька платформа створена для прискорення розробки та випробувань передових авіаційних технологій.

Пілотований X-70 оснащений вдосконаленою технологією керування польотом, яку можна швидко переналаштовувати. Це дозволить NASA досліджувати маневреність літальних апаратів у режимах, які раніше ніколи не демонструвалися в пілотованих польотах.

Апарат також здатний нести близько 910 кг експериментального корисного навантаження - як у внутрішніх відсіках, так і на зовнішніх підвісах.

"X-70 Fractal надає NASA пілотовану високопродуктивну платформу для випробування передових систем керування, маневреності та інших новітніх технологій у реальних польотних умовах", - зазначив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

За його словами, завдяки модульній конструкції та можливості швидкої заміни внутрішнього й зовнішнього обладнання вчені зможуть постійно виконувати польоти, здобувати нові знання та оперативно переходити від одного експерименту до іншого.

Очікується, що перший політ нового літака під егідою NASA відбудеться протягом найближчих двох років. Злітна маса X-70 Fractal становить приблизно 4536 кг. Апарат розрахований на крейсерську швидкість 0,75 Маха, здатний підніматися на висоту до 13 700 метрів і має дальність польоту близько 2 тисяч кілометрів.

Раніше повідомлялось, що американський винищувач F-35 вперше в історії збив пілотований літак ворога. Такою ціллю виявився Як-130 російського виробництва.

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