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США расширит заводы по производству боеприпасов: идет ли речь об Украине

13:24 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Пентагон (Wikipedia)

Армия США заключила контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов на государственных боеприпасных заводах с предельной стоимостью 4,17 млрд долларов. Выполнять его будут 11 компаний, конкурирующих за каждый заказ до ноября 2031 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство войны США.

Что известно о контракте и кто будет его выполнять

Речь идет о контракте с жесткой фиксированной ценой на 4,171 млрд долларов. Он предусматривает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов на государственных боеприпасных заводах, управляемых частными компаниями. Цель - поддержка модернизации органической промышленной базы армии США, а также эксплуатации и обслуживания заводов. Ориентировочная дата завершения работ - 4 ноября 2031 года.

Тендер проводился в интернете, и армия получила 11 заявок. Контракт получили все участники: Clark Construction Group, Burns & McDonnell, Hensel Phelps, Alberici Constructors, Parsons Government Services, MC Dean, J Kokolakis Contracting, Bering-Weston JV, Applied Research Associates, а также BAE Systems Ordnance Systems из Кингсспорта (Кингспорт) Санкт-Петербург (штат Флорида). Компании будут соревноваться за каждый отдельный заказ.

Места выполнения работ и финансирование будут определяться отдельно по каждому заказу. Контрактирующее учреждение - Army Contracting Command в Рок-Айленде (штат Иллинойс). В объявлении не указано, сколько средств уже обязано и какие проекты стартуют первыми.

Контракт охватывает заводы формата GOCO: армия владеет землей, зданиями и оборудованием, а производством управляет частный подрядчик. К таковым относятся заводы Holston и Radford (взрывчатые вещества и порохи), Iowa (снаряжение артиллерийских боеприпасов), Lake City (стрелковые боеприпасы) и Scranton (корпуса артиллерийских снарядов). Издание также отмечает, что многие предприятия работают со времен Второй мировой войны.

Конкурс армия объявила в мае 2026 года, прием предложений завершился 6 июля. Контракт относится к типу MATOC. Это пул предварительно отобранных подрядчиков с предельной суммой, среди которых армия конкурирует отдельные проекты, что обычно быстрее, чем проводить полную закупку на каждый объект.

В сообщении Министерства войны США не идет о поставках боеприпасов в Украину или другие страны: контракт касается модернизации производственных мощностей на американских заводах.

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Наращивание производства вооружения в США РБК-Украина освещало и раньше. В конце октября Госдеп США одобрил возможные продажи Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot и оборудование к ним ориентировочной стоимостью 2,1 млрд долларов, сообщала пресс-служба ведомства.

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