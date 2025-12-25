У США розсекретили стенограми розмов Путіна і Буша: що диктатор говорив про Україну

Розмова Путіна і Буша 2001 року

Так, ще в далекому 2001 році Путін заявив Бушу, що вступ України до НАТО створить поле конфлікту між РФ і США та довгострокову конфронтацію.

"Я хотів би підкреслити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас, довгострокову конфронтацію", - сказав російський диктатор Бушу.

На запитання, чому він так бачить наслідки вступу України до Альянсу, Путін відповів, що Україна - штучно створена складна держава, яка сформувалася з територій сусідніх країн.

Водночас він підкреслив, що третину населення України становлять росіяни і значна частина її жителів сприймає НАТО як ворожу структуру.

"Це (вступ України до НАТО - ред.) створює такі проблеми для Росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створює невизначеність і небезпеку для нас. І, покладаючись на антинатовські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення. Росія буде постійно створювати проблеми. Навіщо?" - сказав тоді Путін.

Розмова лідерів у 2008 році

Уже 2008 року Путін передрік конфлікт між Штатами і Росією, а також "розкол" української держави.

"Вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту для вас і для нас", - сказав глава Кремля, додавши, що внутрішні розбіжності в Україні можуть призвести до її розколу.

Диктатор також повторив у розмові з Бушем свій наратив про "штучно створену державу ще за радянських часів" і висловив побоювання щодо наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії.

"Я завжди говорив, що є певна прозахідна частина і проросійська частина. Зараз влада там перебуває в руках прозахідних лідерів. Щойно вони прийшли до влади, вони розкололися всередині себе", - говорив тоді Путін Бушу.