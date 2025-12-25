Разговор Путина и Буша в 2001 году

Так, еще в далеком 2001 году Путин заявил Бушу, что вступлениее Украины в НАТО создаст поле конфликта между РФ и США и долгосрочную конфронтацию.

"Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию", - сказал российский диктатор Бушу.

На вопрос, почему он так видит последствия вступления Украины в Альянс, Путин ответил, что Украина - искуственно созданное сложное государство, которое сформировалось из территорий соседних стран.

При этом он подчеркнул, что треть населения Украины составляют россияне и значительная часть ее жителей воспринимает НАТО как враждебную структуру.

"Это (вступление Украины в НАТО - ред.) создает следующие проблемы для России. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и опасность для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать проблемы. Зачем?" - сказал тогда Путин.

Разговор лидеров в 2008 году

Уже в 2008 Путин предрек конфликт между Штатами и Россией, а таже "раскол" украинского государства.

"Вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", - сказал глава Кремля, добавив, что внутренние разногласия в Украине могут привести к ее расколу.

Диктатор также повторил в разговоре с Бушем свой нарратив об "искусственно созданном государстве еще в советское время" и высказал опасения на счет приблежения военной инфраструктуры НАТО к границам России.

"Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власти там находятся в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя", - говорил тогда Путин Бушу.