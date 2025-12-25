RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша: что диктатор говорил об Украине

Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Стенограммы разговоров российского диктатора Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша попали в сеть. Уже тогда, в 2001 и 2008 году, глава Кремля четко обозначил непринятие вступление Украины в НАТО и другие моменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национального архива безопасности США.

Разговор Путина и Буша в 2001 году

Так, еще в далеком 2001 году Путин заявил Бушу, что вступлениее Украины в НАТО создаст поле конфликта между РФ и США и долгосрочную конфронтацию.

"Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию", - сказал российский диктатор Бушу.

На вопрос, почему он так видит последствия вступления Украины в Альянс, Путин ответил, что Украина - искуственно созданное сложное государство, которое сформировалось из территорий соседних стран.

При этом он подчеркнул, что треть населения Украины составляют россияне и значительная часть ее жителей воспринимает НАТО как враждебную структуру.

"Это (вступление Украины в НАТО - ред.) создает следующие проблемы для России. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и опасность для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать проблемы. Зачем?" - сказал тогда Путин.

Разговор лидеров в 2008 году

Уже в 2008 Путин предрек конфликт между Штатами и Россией, а таже "раскол" украинского государства.

"Вступление в НАТО такой страны как Украина создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", - сказал глава Кремля, добавив, что внутренние разногласия в Украине могут привести к ее расколу.

Диктатор также повторил в разговоре с Бушем свой нарратив об "искусственно созданном государстве еще в советское время" и высказал опасения на счет приблежения военной инфраструктуры НАТО к границам России. 

"Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и пророссийская часть. Сейчас власти там находятся в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя", - говорил тогда Путин Бушу.

Напомним, что в Москве не воспринимают нынешнюю версию мирного плана США по завершению войны в Украине. Одним из пунктов, с которым РФ не собирается соглашаться, является именно вступление Украины в НАТО в будущем.

Об этом заявило СМИ анонимное лицо, близкое к Кремлю.

Отметим, что в первоначальном варианте мирного плана США, состоявшего из 28 пунктов, было вето на вступление Украины в Альянс. Как известно, так называемый мирный план, начальную его версию, формировали именно американцы и россияне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джордж Буш-старшийВойна в Украине