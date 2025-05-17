США розробляють план переселення мільйона палестинців до Лівії, - NBC

Кілька джерел американського новинного телеканалу, ознайомленим із даним питанням, розповіли, що у Вашингтоні цей план "розглядається настільки серйозно, що адміністрація обговорила його з керівництвом Лівії".

Між тим деталі ідеї керівництва Штатів щодо переселення палестинців до Лівії наразі туманні, й остаточної домовленості не досягнуто.

За словами співрозмовників NBC, в обмін на переселення палестинців адміністрація Трампа потенційно готова виділити Лівії "мільярди доларів коштів, які США заморозили понад десять років тому".

Джерела американських ЗМІ додають, що Ізраїль був поінформований про обговорення такого питання в Білому домі.

NBC News пише, що Державний департамент США і Рада національної безпеки не відповіли на численні запити про коментарі до публікації такої новини, але пізніше прес-секретар заявив, що "ці повідомлення не відповідають дійсності".

"Ситуація на місці непридатна для такого плану. Такий план не обговорювався і не має сенсу", - сказав речник Держдепу.

Американський телеканал також повідомляє, що "високопоставлений чиновник" угруповання ХАМАС Басем Наїм заявив, що бойовики не знали про жодні дискусії щодо переміщення палестинців до Лівії.

Можливі фінансові стимули

Як зауважує NBC, залишається відкритим питання, скільки палестинців із Гази добровільно виїде жити до Лівії.

Одна з ідей, яку обговорювали представники адміністрації, Трампа, нібито полягає в тому, щоб надати палестинцям фінансові стимули, такі як безкоштовне житло і навіть стипендія, сказав колишній чиновник США, додає телеканал.

Ситуація в Лівії

Варто звернути увагу, що Лівія страждає від нестабільності та ворогуючих політичних угруповань протягом майже 14 років після того, як у країні спалахнула громадянська війна та був повалений режим диктатора Муаммара Каддафі.

У Лівії діють два суперницькі уряди, один на заході країни під керівництвом Абдули Хаміда Дбейби, а другий - на сході, під проводом Халіфи Хафтара. У країні час від часу спалахують збройні зіткнення.

Так, наприклад, у ніч проти 12 травня у Тріполі розгорнулися бойові дії між збройними угрупованнями. На вулиці лівійської столиці була виведена військова техніка, зокрема танки, й почалась евакуація цивільних літаків. Пізніше в Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції у Тріполі.

А вже за два дні стало відомо, що у столиці Лівії відновилися бойові зіткнення між силами, пов'язаними з Урядом національної єдності, та збройними угрупуваннями. Також повідомлялося, що з тюрми втекли ув'язнені.