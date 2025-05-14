У Лівії відновилися бої: з тюрми втекли ув'язнені, ООН б'є на сполох
У столиці Лівії відновилися бойові зіткнення між силами, пов'язаними з Урядом національної єдності, та збройними угрупуваннями. ООН б'є на сполох через загрозу для цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.
Як зазначається, у Тріполі другу ніч поспіль сталася значна ескалація боїв. Очевидці повідомляли, що звуки стрілянини та вибухів у кількох районах лівійської столиці, включаючи Сук-аль-Джума та околиці аеропорту Мітіга.
قوة مسلحة تغادر الزاوية باتجاه طرابلس تزامنًا مع اشتداد الاشتباكات عقب قرارات الدبيبة pic.twitter.com/Y8hTW4qRzP— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025
За даними сервісу з відстеження польотів, через збройні сутички рейси з міжнародного аеропорту Мітіга були перенаправлені до аеропорту Місрата.
Втеча в'язнів
Поліція Лівії оголосила, що бойові дії поблизу в'язниці Дждейде призвели до хаосу. Правоохоронці підтвердили втечу групи в'язнів, більшість з яких відбували тривалі терміни покарання.
سجناء فارين من الجديدة بسبب الاشتباكات المندلعة بعد قرارات الدبيبة يدخلون منطقة 11 يونيو و الشرطة القضائية تؤكد بأن غالبيتهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة وتحذر من كارثة أمنية على طرابلس وليبيا كافة . pic.twitter.com/lxnxxyPcQH— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025
Попереджання ООН
Місія Організації Об'єднаних Націй з підтримки в Лівії висловила "глибоке занепокоєння" через ескалації та акти насильства в густонаселених житлових районах.
"Місія повторює свій заклик до негайного та безумовного припинення вогню в усіх регіонах, що дозволить відкрити безпечні коридори для евакуації цивільних, які опинилися під загрозою", - йдеться у недавньому повідомленні ООН.
Місія також підтвердила свою готовність виступити посередником для врегулювання ситуації та встановлення діалогу.
Заворушення в Лівії
Варто зазначити, що Лівія є одним із провідних нафтовидобувачів у Середземноморському регіоні. Але з 2014 року Лівія розділена на дві частини - схудну та західні. У країні існують два центри влади.
Визнаний ООН Уряд національної єдності, який діє у західній частині країни. Його суперник, однопалатний парламент, засідає у Тобруку - східній частині Лівії. Палату представників підтримував генерал Халіфа Хафтар, який контролює різноманітні збройні угруповання у цьому регіоні.
Конфлікт між силовиками зайшов у глухий кут у 2020 році. У жовтні того ж року було підписано угоду про постійне припинення вогню, встановилася хитка рівновага.
Проте днями у центрі та інших частинах Тріполі сталися збройні сутички після вбивства голови Апарату з підтримки безпеки та стабільності при Президентській раді Лівії Абдельгані аль-Кіклі.
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