У Лівії відновилися бої: з тюрми втекли ув'язнені, ООН б'є на сполох

У столиці Лівії відновилися бойові зіткнення між силами, пов'язаними з Урядом національної єдності, та збройними угрупуваннями. ООН б'є на сполох через загрозу для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Як зазначається, у Тріполі другу ніч поспіль сталася значна ескалація боїв. Очевидці повідомляли, що звуки стрілянини та вибухів у кількох районах лівійської столиці, включаючи Сук-аль-Джума та околиці аеропорту Мітіга.

قوة مسلحة تغادر الزاوية باتجاه طرابلس تزامنًا مع اشتداد الاشتباكات عقب قرارات الدبيبة pic.twitter.com/Y8hTW4qRzP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025



За даними сервісу з відстеження польотів, через збройні сутички рейси з міжнародного аеропорту Мітіга були перенаправлені до аеропорту Місрата.

Втеча в'язнів

Поліція Лівії оголосила, що бойові дії поблизу в'язниці Дждейде призвели до хаосу. Правоохоронці підтвердили втечу групи в'язнів, більшість з яких відбували тривалі терміни покарання.

سجناء فارين من الجديدة بسبب الاشتباكات المندلعة بعد قرارات الدبيبة يدخلون منطقة 11 يونيو و الشرطة القضائية تؤكد بأن غالبيتهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة وتحذر من كارثة أمنية على طرابلس وليبيا كافة . pic.twitter.com/lxnxxyPcQH — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025

Попереджання ООН

Місія Організації Об'єднаних Націй з підтримки в Лівії висловила "глибоке занепокоєння" через ескалації та акти насильства в густонаселених житлових районах.

"Місія повторює свій заклик до негайного та безумовного припинення вогню в усіх регіонах, що дозволить відкрити безпечні коридори для евакуації цивільних, які опинилися під загрозою", - йдеться у недавньому повідомленні ООН.