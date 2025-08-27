США розробляють детальний план післявоєнного устрою Гази, - Віткофф

Президент США Дональд Трамп проведе в Білому домі нараду щодо Сектора Газа. Після цього буде розроблено план післявоєнного устрою Гази.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час ефіру Fox News ведучий запитав у нього, чи існує план післявоєнного устрою Гази, на що він відповів:

"Так, є. Завтра в Білому домі відбудеться велика нарада під головуванням президента. І ми розробляємо дуже всеосяжний план на наступний день. Вони побачать, наскільки він ґрунтовний і наскільки він продуманий. І він відображає гуманітарні мотиви президента Трампа", - сказав Віткофф.

На запитання, чи слід Ізраїлю робити щось інакше, щоб закінчити і повернути заручників, спецпредставник Трампа заявив, що питання до кінця року так чи інакше буде вирішено. Принаймні, так вважають у США.

Також Віткофф заявив, що Ізраїль відкритий до продовження переговорів із ХАМАС. При цьому додав, що угруповання дало зрозуміти, що готове до врегулювання.

Крім того, спецпредставнику Трампа поставили запитання, чи вважає він, що ХАМАС повинен був бути повністю знищений, як каже прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Відповідь була такою:

"Знаєте, це не мені вирішувати. Я думаю, що потрібно укласти угоду. Заручників мають відправити додому... І ХАМАС розуміє, що вони не можуть мати нічого спільного з урядом у майбутньому. Це умова ізраїльтян, і це також умови президента Трампа", - сказав Віткофф.