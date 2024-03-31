США представили альтернативний план військової операції у Рафаху

Війна Ізраїлю з ХАМАС: наступ на Рафах

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Однак США не згодні з такими планами Тель-Авіва. Країни Заходу та Єгипет висловилися проти вторгнення до міста, пояснивши це ризиком масової загибелі біженців. У відповідь Ізраїль запропонував евакуювати 1,4 млн цивільних жителів до "гуманітарних зон" у центральній частині регіону.

Всередині березня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню у Секторі Газа.

25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.

Днями військові США та Ізраїлю обговорили "загальні концепції" щодо того, як обмежити шкоду цивільному населенню під час наступу на Рафах.

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