RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США представили альтернативный план военной операции в Рафахе

Фото: генерал Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун изложил предложение Вашингтона касательно альтернативы наземному наступлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах в южной части Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци Халеви, Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газа.

Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газа с Египтом с помощью технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создание совместного центра управления для координации целевых операций.

Война Израиля с ХАМАС: наступление на Рафах

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге Сектора Газа. Это последний населенный пункт, находящийся под контролем палестинского движения ХАМАС.

Однако США не согласны с такими планами Тель-Авива. Страны Запада и Египет высказались против вторжения в город, объяснив это риском массовой гибели беженцев. В ответ Израиль предложил эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей в "гуманитарные зоны" в центральной части региона.

В середине марта в городе Доха (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Однако Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.

На днях военные США и Израиля обсудили "общие концепции" относительно того, как ограничить вред гражданскому населению во время наступления на Рафах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль