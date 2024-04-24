В США сказали, на скільки вистачить схваленої Конгресом допомоги для України

США схвалили новий закон про допомогу Україні

З минулої осені Конгрес США не міг проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні через позицію частини членів Республіканської партії.

Однак нещодавно політикам у США вдалося домовитися і на голосування було поставлено новий законопроєкт про допомогу Україні. Сьогодні його підписав президент Джо Байден.

У своєму зверненні він розповів про передачу Україні пакета військової допомоги на 1 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси для артилерії та ракети для ППО.

У законопроєкті, який представив спікер Палати представників Майк Джонсон, закладено допомогу Україні та пов'язані з нею витрати на 60,84 млрд доларів. Детальніше про те, що отримає Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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