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В США сказали, на скільки вистачить схваленої Конгресом допомоги для України

Архівне фото: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку нещодавно схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

Він уточнив, що з тією кількістю ресурсів, які у США є зараз, вдасться забезпечувати Україну всім, що їй потрібно, до 2024 року.

Більше на цю тему радник Байдена нічого не сказав. 

США схвалили новий закон про допомогу Україні

З минулої осені Конгрес США не міг проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні через позицію частини членів Республіканської партії.

Однак нещодавно політикам у США вдалося домовитися і на голосування було поставлено новий законопроєкт про допомогу Україні. Сьогодні його підписав президент Джо Байден.

У своєму зверненні він розповів про передачу Україні пакета військової допомоги на 1 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси для артилерії та ракети для ППО.

У законопроєкті, який представив спікер Палати представників Майк Джонсон, закладено допомогу Україні та пов'язані з нею витрати на 60,84 млрд доларів. Детальніше про те, що отримає Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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