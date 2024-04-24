В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

США одобрили новый закон о помощи Украине

С минувшей осени Конгресс США не мог проголосовать за законопроект о помощи Украине из-за позиции части членов Республиканской партии.

Однако недавно политикам в США удалось договориться и на голосование был поставлен новый законопроект о помощи Украине. Сегодня его подписал президент Джо Байден.

В своем обращении он рассказал о передаче Украине пакета военной помощи в 1 млрд долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и ракеты для ПВО.

В законопроекте, который представил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, заложена помощь Украине и связанные с ней расходы на 60,84 млрд долларов. Подробнее о том, что получит Киев - в материале РБК-Украина.

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