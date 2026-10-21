У США розраховують, що Путін "віддячить" за дизельну угоду поступками щодо України, - Axios

США сподіваються, що послаблення санкцій щодо російського дизельного палива допоможе схилити російського диктатора Володимира Путіна до компромісу щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з Путіним у Санкт-Петербурзі. За словами представника американської влади, він представить російському лідеру оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні.
До зустрічі в режимі відеоконференції приєднається Джаред Кушнер, зять і радник президента США Дональда Трампа.
У Вашингтоні розраховують, що Москва буде більш готовою до компромісу після останніх рішень американської адміністрації. Зокрема, йдеться про скасування санкцій щодо продажу російського дизельного палива та інші заходи, які позитивно сприйняли в Росії.
Водночас поки невідомо, чи справді ці кроки вплинуть на позицію Путіна щодо завершення війни.
Поїздці Віткоффа до Росії передували переговори в Осло, де президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками США та європейськими партнерами.
До обговорень долучилися лідери Норвегії та Фінляндії, а також представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Європейського Союзу та НАТО.
Головною темою стала підготовка спільної пропозиції щодо рамкової угоди про припинення війни. За словами американського чиновника, українська сторона представила нові ідеї, які детально обговорили під час зустрічей.
Представник США заявив про значний прогрес і узгодженість на робочому рівні щодо подальших кроків. Водночас це не означає, що сторони вже погодили всі умови майбутньої угоди.
У Вашингтоні сподіваються, що нова пропозиція допоможе перейти до прямих тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, а згодом - до ширшого міжнародного діалогу.
Нагадуємо, що 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американської та європейських делегацій.
За підсумками зустрічі президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що сторони напрацювали ідеї для мирного врегулювання війни, які сьогодні мають представити Росії.
Тим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російською стороною. За даними російських ЗМІ, його літак приземлився в аеропорту Пулково вранці, а зустрів американського посланця спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.