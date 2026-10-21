В США полагают, что Путин "отблагодарит" за дизельную сделку уступками по Украине, - Axios

В среду, 21 октября, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф встретится с Путиным в Санкт-Петербурге. По словам представителя американских властей, он представит российскому лидеру обновленное предложение о прекращении войны в Украине.

К встрече в режиме видеоконференции присоединится Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне рассчитывают, что Москва будет более готова к компромиссу после последних решений американской администрации. В частности, речь идет об отмене санкций по продаже российского дизельного топлива и других позитивно воспринявших в России мер.

В то же время, пока неизвестно, действительно ли эти шаги повлияют на позицию Путина относительно завершения войны.

Как прошли переговоры Зеленского с американцами

Поездке Виткоффа в Россию предшествовали переговоры в Осло, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США и европейскими партнерами.

К обсуждениям присоединились лидеры Норвегии и Финляндии, а также представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Европейского Союза и НАТО.

Главной темой стала подготовка совместного предложения по рамочному соглашению о прекращении войны. По словам американского чиновника, украинская сторона представила новые идеи, подробно обсужденные во время встреч.

Представитель США заявил о значительном прогрессе и согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов. В то же время, это не означает, что стороны уже согласовали все условия будущего соглашения.

В Вашингтоне надеются, что новое предложение поможет перейти к прямым трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, а впоследствии - к более широкому международному диалогу.