В США розповіли про удари по цілях у Сирії у відповідь на обстріл американської бази

В американському військовому відомстві сьогодні вночі, 4 грудня, розповіли, що напередодні сили США "успішно знищили кілька систем озброєння в районі військового опорного пункту Євфрат (MSS Euphrates)".

Зазначається, що були ліквідовані три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), встановлені на вантажівці, танк Т-64, бронетранспортер і міномети.

Ця військова техніка "демонструвала чітку та безпосередню загрозу для сил США та коаліції", додали у Центркомі.

Також вказується, що американська сторона завдала ударів у відповідь на вогонь з РСЗВ, бронетранспортера та мінометів у бік бази США.

Хто саме стріляв вчора, 3 грудня, по американських силах у Сирії на заході країни - не уточнюється. Але наголошується, що події не пов'язані з наступом повстанців на підконтрольні режиму президента Башара аль-Асада сили, що триває в районі провінцій Алеппо та Ідліб.

В Центркомі наголосили, що місія Штатів у Сирії "залишається незмінною, оскільки сили США та коаліції продовжують зосереджуватися на остаточній поразці ІДІЛ".

"Постійна підтримка регіональних партнерів і операції в Сирії не пов'язані з останніми подіями на північному заході Сирії. Сили CENTCOM продовжують стежити за ситуацією та підтримують постійний зв’язок з іншими нашими силами в регіоні в міру розвитку ситуації", - йдеться в заяві військового відомства США.

Додамо, перед тим представник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер розповів на брифінгу, що Пентагон зараз з'ясовує, хто саме стоїть за атакою на американську базу в Сирії. Також чиновник звернув увагу, що раніше з цього регіону не рідко атаки на сили США здійснювали проіранські бойовики.