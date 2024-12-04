В США рассказали об ударах по целям в Сирии в ответ на обстрелы американской базы

В американском военном ведомстве сегодня ночью, 4 декабря, рассказали, что накануне силы США "успешно уничтожили несколько систем вооружения в районе военного опорного пункта Евфрат (MSS Euphrates)".

Отмечается, что были ликвидированы три реактивных системы залпового огня (РСЗО), установленные на грузовике, танк Т-64, бронетранспортер и минометы.

Эта военная техника "демонстрировала четкую и непосредственную угрозу силам США и коалиции", добавили в Центркоме.

Также указывается, что американская сторона нанесла удары в ответ на огонь из РСЗО, бронетранспортера и минометов в сторону базы США.

Кто именно стрелял вчера, 3 декабря, по американским силам в Сирии на западе страны - не уточняется. Но отмечается, что событие не связано с наступлением повстанцев на подконтрольные режиму президента Башара аль-Асада силы, которое продолжается в районе провинций Алеппо и Идлиб.

В Центркоме подчеркнули, что миссия Штатов в Сирии "остается неизменной, поскольку силы США и коалиции продолжают сосредотачиваться на окончательном поражении ИГИЛ".

"Постоянная поддержка региональных партнеров и операции в Сирии не связаны с последними событиями на северо-западе Сирии. Силы CENTCOM продолжают следить за ситуацией и поддерживают постоянную связь с другими нашими силами в регионе по мере развития ситуации", - говорится в заявлении военного ведомства США.

Добавим, перед этим представитель Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер рассказал на брифинге, что Пентагон сейчас выясняет, кто именно стоит за атакой на американскую базу в Сирии. Также чиновник обратил внимание, что ранее из этого региона не редко атаки на силы США совершали проиранские боевики.