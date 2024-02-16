У США розповіли, скільки Росія витратила грошей на війну проти України, - ЗМІ

Витрати РФ

"Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - навів кореспондент заяву неназваного чиновника США.

Він уточнив, що країна-агресор втратила 10 млрд доларів через скасування продажу своєї зброї.

При цьому, за даними неназваного чиновника, війна коштувала Росії 1,3 трильйона доларів, які раніше передбачалося витратити на економічне зростання до 2026 року.

Втрати РФ у живій силі та техніці

Як зазначив чиновник, окупанти втратили пораненими чи вбитими 315 тисяч людей з початку вторгнення.

Також він додав, що з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Дані ЗСУ про втрати росіян

Варто зауважити, що дані Генштабу Збройних сил України про втрати окупантів у живій силі відрізняються від тих, які навів неназваний чиновник США.

Станом на 16 лютого відомо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 400 300 військових.

Минулої доби, 15 лютого, українські захисники ліквідували 1210 ворожих солдатів.