RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США рассказали, сколько Россия потратила денег на войну против Украины, - СМИ

Фото: в США рассказали, сколько Россия потратила денег на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия потратила более 200 млрд долларов на развертывание и содержание своих войск для полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Reuters Идриса Али в Twitter.

Расходы РФ

"Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине", - привел корреспондент заявление неназванного чиновника США. 

Он уточнил, что страна-агрессор потеряла 10 млрд долларов в результате отмены продажи своего оружия. 

При этом, по данным неназванного чиновника, война обошлась России в 1,3 триллиона долларов, которые ранее предполагалось потратить на экономический рост до 2026 года.

Потери РФ в живой силе и технике

Как отметил чиновник, оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения. 

Также он добавил, что с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море не менее 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

Данные ВСУ о потерях россиян

Стоит заметить, что данные Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях оккупантов в живой силе отличаются от тех, которые привел неназванный чиновник США. 

По состоянию на 16 февраля известно, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных

При этом за прошедшие сутки, 15 февраля, украинские защитники ликвидировали 1210 вражеских солдат. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЧерноморский флотВойска РФВойна России против Украины