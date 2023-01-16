В США рассказали, когда может состояться девятая встреча в формате "Рамштайн"

Девятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 государств может состояться ближе к годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США при НАТО Джулиан Смит в интервью ТСН .

Она напомнила, что следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 20 января.

"И мы считаем, что будет еще одна в феврале, когда мы как раз будем приближаться к годовщине войны России в Украине", - отметила Смит.

Она подчеркнула, что такие встречи очень важны. Так, по ее словам, министр обороны США Ллойд Остин ежемесячно убеждает более 50 стран за столом. И речь идет не только о союзниках по НАТО, но и о странах со всего мира, которые привержены поддержке Украины через помощь в сфере безопасности.

"Они приходят в комнату и слышат непосредственно от украинских командиров, часто министра обороны, какие есть текущие потребности. Они обсуждают это, пытаются определить очень сжатые сроки, когда союзники могут активизироваться и удовлетворить эти потребности. И часто в конце встречи мы можем сделать большие объявления о новой помощи, которая будет оказана. Опять же это то, что мы делаем ежемесячно", - сказала Смит.

РБК-Украина рассказывало, что известно о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать.

Глава Пентагона Остин в контексте предстоящей встречи "Рамштайн" отметил, что Штаты будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

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