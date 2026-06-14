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У США розпочали збирати "протимінні" броньовики для українського фронту

18:05 14.06.2026 Нд
3 хв
Завод у Луїзіані повернувся до життя після 7-річної паузи заради ЗСУ
aimg Валерія Абабіна
У США розпочали збирати "протимінні" броньовики для українського фронту Фото: Бронемашина від Textron Systems (Textron Systems)
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На заводі Textron Systems у Слайделлі (штат Луїзіана, США) офіційно стартувало повноцінне виробництво 65 нових бронемашин для України. Перші партії очікують на фронті вже наприкінці 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Textron Systems.

Йдеться про 65 машин класу MSFV (Mobile Strike Force Vehicle) - модифікації відомої платформи COMMANDO Select.

Завод у Слайделлі повного циклу: від зварювання та виготовлення корпусів до системної інтеграції й випробувань. У Textron наголошують, що відновлення активної виробничої лінії - результат "місяців підготовки, координації та готовності виробництва".

Компанія підкреслює, що багато членів виробничої команди мають десятиліття досвіду з попередніми поколіннями машин COMMANDO. За понад шість десятиліть Textron Systems постачає броньовану техніку для місій по всьому світу.

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Контракт на 163 мільйони

Контракт на 65 MSFV було підписано в січні 2026 року. Його сума - 163,4 млн доларів, фінансування - через ініціативу United States Security Assistance Initiative (USAI) за механізмом Foreign Military Sales (FMS).

Угода тривалістю три роки покриває не тільки виготовлення і постачання нових машин, а й комплект запасних частин на рік експлуатації. Завершити поставки планують до 30 листопада 2028 року.

Що це за машина

MSFV - чотириколісна бронемашина, побудована на базі M1117 Guardian. Її ключові відмінності - подовжений корпус, посилене бронювання й V-подібне днище для захисту екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв.

Маса базової версії - близько 13,4 тонни, максимальна швидкість - до 101 км/год. Основне озброєння - 40-мм автоматичний гранатомет Mk19 та великокаліберний кулемет M2HB.

Версія для України передбачає, за повідомленнями галузевих ЗМІ, шифровані цифрові засоби зв'язку та опціональне встановлення дистанційно керованих бойових модулів із 12,7-мм або 30-мм озброєнням.

Афганське минуле машини

MSFV спочатку створювали для армії Афганістану - перші 18 одиниць поставили у 2011 році, а до 2013-го їх кількість сягнула 634. Після виведення військ США з Афганістану й розпаду тамтешньої армії виробництво згорнули приблизно у 2019-му.

Тобто завод у Слайделлі відновив випуск цих машин уперше за сім років - саме під український контракт.

Тренування українських військових

У пакет постачання входить тренувальна програма для українських екіпажів і техніків: інструктаж операторів, навчання польовому обслуговуванню й системній діагностиці.

Заняття проводитимуть як на території США, так і безпосередньо в Україні через мобільні групи у координації із Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U).

Нагадаємо, на тлі скорочення військової допомоги США Європа стрімко нарощує витрати на оборону України - лише у березні-квітні 2026 року Німеччина виділила 4,2 млрд євро, переважно на ППО та безпілотники.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова купити в США засоби ППО та інше озброєння на 30-50 млрд доларів, розглядаючи це як форму гарантій безпеки.

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