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В США начали собирать "противоминные" броневики для украинского фронта

18:05 14.06.2026 Вс
3 мин
Завод в Луизиане вернулся к жизни после 7-летней паузы ради ВСУ
aimg Валерия Абабина
В США начали собирать "противоминные" броневики для украинского фронта Фото: Бронемашина от Textron Systems (Textron Systems)
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На заводе Textron Systems в Слайделли (штат Луизиана, США) официально стартовало полноценное производство 65 новых бронемашин для Украины. Первые партии ожидают на фронте уже в конце 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Textron Systems.

Речь идет о 65 машинах класса MSFV (Mobile Strike Force Vehicle) - модификации известной платформы COMMANDO Select.

Завод в Слайделли полного цикла: от сварки и изготовления корпусов до системной интеграции и испытаний. В Textron отмечают, что восстановление активной производственной линии - результат "месяцев подготовки, координации и готовности производства".

Компания подчеркивает, что многие члены производственной команды имеют десятилетия опыта с предыдущими поколениями машин COMMANDO. За более чем шесть десятилетий Textron Systems поставляет бронированную технику для миссий по всему миру.

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Контракт на 163 миллиона

Контракт на 65 MSFV был подписан в январе 2026 года. Его сумма - 163,4 млн долларов, финансирование - через инициативу United States Security Assistance Initiative (USAI) по механизму Foreign Military Sales (FMS).

Соглашение продолжительностью три года покрывает не только изготовление и поставку новых машин, но и комплект запасных частей на год эксплуатации. Завершить поставки планируют до 30 ноября 2028 года.

Что это за машина

MSFV - четырехколесная бронемашина, построенная на базе M1117 Guardian. Ее ключевые отличия - удлиненный корпус, усиленное бронирование и V-образное днище для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Масса базовой версии - около 13,4 тонны, максимальная скорость - до 101 км/ч. Основное вооружение - 40-мм автоматический гранатомет Mk19 и крупнокалиберный пулемет M2HB.

Версия для Украины предусматривает, по сообщениям отраслевых СМИ, шифрованные цифровые средства связи и опциональную установку дистанционно управляемых боевых модулей с 12,7-мм или 30-мм вооружением.

Афганское прошлое машины

MSFV сначала создавали для армии Афганистана - первые 18 единиц поставили в 2011 году, а к 2013-му их количество достигло 634. После вывода войск США из Афганистана и распада тамошней армии производство свернули примерно в 2019-м.

То есть завод в Слайделли возобновил выпуск этих машин впервые за семь лет - именно под украинский контракт.

Тренировка украинских военных

В пакет поставки входит тренировочная программа для украинских экипажей и техников: инструктаж операторов, обучение полевому обслуживанию и системной диагностике.

Занятия будут проводиться как на территории США, так и непосредственно в Украине через мобильные группы в координации с Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U).

Напомним, на фоне сокращения военной помощи США Европа стремительно наращивает расходы на оборону Украины - только в марте-апреле 2026 года Германия выделила 4,2 млрд евро, преимущественно на ПВО и беспилотники.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова купить у США средства ПВО и другое вооружение на 30-50 млрд долларов, рассматривая это как форму гарантий безопасности.

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