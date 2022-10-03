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США розмірковують, як реагувати на можливу ескалацію війни з боку РФ, - CNN

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Понеділок 03 жовтня 2022 16:15
США розмірковують, як реагувати на можливу ескалацію війни з боку РФ, - CNN Фото: США розмірковують, як реагувати на можливу ескалацію війни з боку РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

США обмірковують, як реагувати на низку потенційних сценаріїв, включаючи побоювання, що росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"США з самого початку конфлікту розробляли плани реагування на непередбачувані обставини, в тому числі на можливість того, що президент Росії може піти на ескалацію, зробивши крок, близький до ядерної атаки на Україну", - йдеться у повідомленні.

Хоч офіційні представники США заявляють, що не виявили підготовки до завдання ядерного удару по Україні, експерти розглядають ці погрози потенційними варіантами розвитку подій. Тому США має підготуватись до цього через нещодавну анексію окупованих територій України.

"Путін здатний на все. Ви повинні ставитись до нього серйозно", - заявив член комітету палати представників із розвідки Майк Куіглі.

Наразі Сполучені Штати вивчають низку потенційних сценаріїв, щоб мати плани на випадок непередбачених обставин того, як вони та їхні партнери реагуватимуть на будь-які такі атаки.

Нагадаємо, шеф Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не бачать того, що РФ вирішила застосувати ядерну зброю в Україні.

Пізніше ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні.

Також у Сенаті США допустили можливість удару Росії по аеропортах у Польщі.

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