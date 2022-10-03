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У Сенаті США допустили можливість удару Росії по аеропортах у Польщі

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Понеділок 03 жовтня 2022 04:19
У Сенаті США допустили можливість удару Росії по аеропортах у Польщі Фото: Рубіо допустив можливість удару Росії по аеропортах у Польщі
Автор: Олег Васьків

Американський сенатор Марко Рубіо припустив, що після низки поразок армії РФ на полі бою глава Кремля Володимир Путін може віддати наказ атакувати аеропорти Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Якщо він (Путін - ред.) вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою, цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з місць розподілу, через які надходять ці постачання, зокрема всередині Польщі", - сказав республіканець.

Рубіо зауважив, що можливість атаки на якийсь аеропорт у Польщі, видається реальнішою загрозою, аніж ядерний удар.

Водночас американський сенатор наголосив, що не може уявити сценарій, згідно з яким Путін виграє війну проти України.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що успішні дії бійців ЗСУ на фронті є показником прогресу, якого Україна досягла у війні з росіянами.

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