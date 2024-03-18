У США розкритикували заяву Нетаньягу про співпрацю Агентства ООН з ХАМАС

Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен розкритикував звинувачення Ізраїлю в тому, що Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA), є маріонеткою палестинського угруповання ХАМАС. Він назвав такі звинувачення спробою прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу ліквідувати агентство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Ван Голлен назвав відвертою брехнею заяви Нетаньягу та інших лідерів про те, що Агентство ООН є маріонеткою ХАМАСу.

"Якщо ви подивитеся на людину, що відповідає за операції UNRWA на місцях, то це ветеран армії США з 20-річним стажем. Ви можете бути впевнені, що він не перебуває у змові з ХАМАС", - сказав Ван Холлен в неділю в інтерв'ю програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS News.

Діяльність Агентства ООН опинилася під пильною увагою на початку цього року після того, як Ізраїль заявив, що 12 його співробітників брали участь в атаці ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Однак жодних вагомих доказів на підтримку цих звинувачень не було надано, хоча генеральний комісар UNRWA Філіп Лаццаріні на початку березня заявив, що "серйозні заходи" все ж були вжиті, включаючи розірвання контрактів з імовірними членами угруповання.

"Нетаньягу хотів позбутися Агенства щонайменше з 2017 року. Це було його метою, не лише у Газі, але і в інших місцях, про які ви говорили", - сказав Ван Холлен.

Ведуча CBS News Маргарет Бреннан спитала у сенатора, чому він вважає, що Нетаньягу намагається покінчити з UNRWA, і вказала на те, що агентство є одним з найбільших розподільників допомоги в Секторі Газа.

"Ну, це абсолютно вірно. Уряд Нетаньяху стверджує, що до 14 осіб з цих 13 тисяч працівників Агентства ООН були причетні до жахливих атак 7 жовтня. Ми повинні розслідувати це, ми повинні притягнути всіх цих людей до відповідальності. Але ... давайте не будемо покладати відповідальність на 2 мільйони невинних палестинських цивільних осіб, які вмирають від голоду, не будемо покладати на них відповідальність за погані вчинки 14 осіб", - сказав він.

Ван Холлен також стверджує, що Нетаньягу хоче ліквідувати UNRWA, оскільки бачить "в ньому засіб для продовження надій палестинського народу на власну батьківщину". "Він виступає проти рішення про дві держави. І це було його головною метою - зупинити рішення про дві держави", - сказав сенатор.

Після звинувачень Нетяньягу, США разом з майже десятком інших країн призупинили фінансування Агентства. Опісля його керівництво заявило, що дотримується суворої політики "нейтралітету", визнаючи при цьому складні обставини в Газі через правління ХАМАСу.

Республіканці в Конгресі посилили заклики заблокувати подальше фінансування Агентства, в той час як демократи визнали серйозність звинувачень, а також підкреслили, що звинувачення стосуються дуже невеликої частини з більш ніж 30 тис співробітників агентства.

Сенатор Ван Холлен попередив про далекосяжні наслідки скорочення фінансування UNRWA в Газі, що була значною мірою спустошена ізраїльськими бомбардуваннями після атак 7 жовтня.

"Агентство у справах палестинських біженців - це основна система розподілу продовольства і допомоги. Тому, якщо ви повністю припините фінансування UNRWA і Гази, це означатиме, що більше людей будуть голодувати, більше людей не отримають медичної допомоги, якої вони потребують. І тому було б величезною помилкою відрізати їх", - сказав він.

Видання додає, що минулого тижня демократ Кріс Ван Голлен був серед групи сенаторів, які вимагали від президента Джо Байдена дотримуватися Закону про іноземну допомогу та припинити військову допомогу Ізраїлю. Сенатори стверджували, що розділ 620I Закону про іноземну допомогу вимагає від адміністрації Байдена припинити продаж і передачу зброї Ізраїлю, якщо уряд Нетаньягу продовжить блокувати гуманітарну допомогу Сектору Газа.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Після нападу терористів руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі.

8 лютого Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Наприкінці січня Агентство ООН у справах палестинських біженців почало розслідування щодо кількох співробітників, яких підозрюють у причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Невдовзі ізраїльські військові виявили замаскований розвідувальний тунель ХАМАС у місті Газа під будівлею штаб-квартири Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA). Терористи начебто підключалися до електромережі штаб-квартири та використовували офіси Агентства ООН для планування і ведення бойових операцій.

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