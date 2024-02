У Газі під штаб-квартирою ООН для допомоги палестинським біженцям виявили тунель ХАМАС

Зазначається, що впродовж останніх двох тижнів Сили оборони Ізраїлю провели низку рейдів на об'єктах палестинських терористів у північній та центральній частинах Гази. Під час рейдів у районах Шаті і Тель аль-Хава на півночі міста було вбито близько 120 терористів ХАМАС і знищено 20 об'єктів інфраструктури бойовиків.

Під час спецоперації, ізраїльські військові виявили шахту, що веде до підземного тунелю терористів. Він слугував важливим активом військової розвідки ХАМАС і проходив під будівлею, яка слугує головною штаб-квартирою Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) у Секторі Газа.

"Довжина тунелю становить 700 метрів, а глибина - 18 метрів, в ньому розташовані кілька стійких до вибуху дверей. Тунель оснащений електромережею, що підключена до штаб-квартири UNRWA у Газі, тобто Агентство ООН забезпечувало тунель електроенергією", - йдеться у повідомленні.

Агентство Reuters повідомляє, що в тунелі виявили офісне приміщення із відкритими й випорожненими металевими сейфами, а також обкладений плиткою туалет. Одна велика кімната була заповнена комп’ютерними серверами, а інша - промисловими батареями.

За словами представника ЦАХАЛу, ХАМАС встиг евакуюватися із тунелю, обрізавши комунікаційні кабелі, які проходили по підвалу штаб-квартири UNRWA.

"Це - один із центральних командних пунктів розвідки. Тут розташовувався один із розвідувальних підрозділів ХАМАСу, який керував більшістю боїв", - розповів агентству представник ЦАХАЛу.

