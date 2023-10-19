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США розкритикували Китай за надання Путіну платформи, для просування війни проти України

Фото: Держдеп США критикує Пекін за надання Путіну платформи для просування війни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний департамент США стурбований тим, що Китай надає президенту Росії Володимиру Путіну "платформу для просування його агресивної війни проти України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Речник Держдепу зазначив, що Сполучені Штати не вважають, що будь-яка країна повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України.

"Ми стурбовані тим, що КНР продовжує підтримувати відносини з Росією. Прийняття Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки РФ, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України", - заявили у відомстві.

Американське дипломатичне відомство наголосило, що його позиція є незмінною та відомою у світі.

Візит Путіна до Пекіну

Зазначимо, що востаннє Путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення. Він та Сі Цзіньпін оголосили про партнерство "без кордонів", хоча Москва заявляла, що це не означає військовий союз.

Також російський диктатор відвідав Китай 18 жовтня. Він з китайським лідером провели переговори в кулуарах форуму. Сі Цзіньпін заявив, що політична взаємна довіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, а обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекордного рівня.

Також президент Китаю представив свій проект "Один пояс, один шлях" як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолює США. Президент РФ підтримав цю заяву.

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