RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США критикуют Китай за предоставление Путину платформы для продвижения войны

Фото: Госдеп США критикует Пекин за предоставление Путину платформы для продвижения войны (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный департамент США озабочен тем, что Китай предоставляет президенту России Владимиру Путину "платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты не считают, что любая страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины.

"Мы обеспокоены тем, что КНР продолжает поддерживать отношения с Россией. Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки РФ, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины", - заявили в ведомстве.

Американское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что его позиция неизменна и известна в мире.

Визит Путина в Пекин

Отметим, что последний раз Путин посещал Пекин в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения. Он и Си Цзиньпин объявили о партнерстве без границ, хотя Москва заявляла, что это не означает военный союз.

Также российский диктатор посетил Китай 18 октября. Он с китайским лидером провели переговоры в кулуарах форума. Си Цзиньпин заявил, что политическое взаимное доверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня.

Также президент Китая представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу возглавляемому США мировому порядку. Президент РФ поддержал это заявление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСи ЦзиньпиньВойна России против Украины