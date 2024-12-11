В США розкритикували хід розслідування про можливий зв'язок команди Трампа з РФ у 2016 році

Внутрішній наглядовий орган Міністерства юстиції США висловив занепокоєння щодо проведення розслідувань витоків інформації під час першої адміністрації Дональда Трампа, спрямованих проти членів Конгресу та ЗМІ. Попри те, не було знайдено жодних доказів, що розслідування було політично вмотивованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та Reuters .

Повістки до суду надійшли незабаром після того, як видання Washington Post у липні 2017 року написало про зустріч тодішнього посла РФ у США Сергія Кисляка із радником Трампа Джеффом Сешнсом начебто для обговорення президентської кампанії у Штатах в 2016 році.

У статті цитувалися перехоплення розвідслужб як джерело інформації, щоб підтвердити, що зустріч мала місце. Додамо, що витоки секретної інформації в ЗМІ були у 2017 та 2018 роках.

Генеральний інспектор Департаменту юстиції Штатів Майкл Горовіц ініціював розслідування після публічних повідомлень про те, що прокурори під час першого терміну Трампа отримали ордери на доступ до записів спілкування членів та співробітників Конгресу, та репортерів CNN, New York Times і Washington Post.

Розслідування не було оприлюднено доти, доки Трамп не залишив посаду.

За даними американських ЗМІ, серед співробітників Конгресу під час розслідування того витоку інформації був Кеш Патель, нещодавно обраний Трампом на посаду директора ФБР при новій адміністрації. Начебто його записи також переглядали під час розслідування.

Як зазначає ABC, у доповіді, опублікованій після того, як Трамп погрожував вжити заходів проти своїх політичних суперників і ЗМІ через Міністерство юстиції та ФБР, розкривається набагато ширший масштаб розслідування витоку інформації щодо членів Конгресу та персоналу.

У звіті Горовіца зазначено, що партійна приналежність співробітників не була незбалансованою - 21 співробітник, чиї записи перевіряли, були демократами, 20 були республіканцями, а двоє працювали на позапартійних посадах.

Розслідування генерального інспектора встановило, що підстави для обшуку в архівах співробітників цілком пояснювалися їхньою здатністю отримати доступ до матеріалів, які, як було виявлено, витекли у пресу.

Записи, переглянуті Горовіцем, свідчать, що розслідування щодо членів Конгресу проводилися прокурорами "майже повністю без нагляду чи сповіщення вищого рівня", і що немає жодних доказів того, що на них здійснювався тиск.

Зазначимо, що після оприлюднення розслідування витоків у ЗМІ у 2021 році генеральний прокурор Меррік Гарленд скликав кілька зустрічей із керівниками редакцій у Вашингтоні, та запровадив нову політику Міністерства юстиції, яка забороняє прокурорам отримувати ордери на обшук записів репортерів для отримання інформації про їхні джерела.