В США раскритиковали ход расследования о возможной связи команды Трампа с РФ в 2016 году

Внутренний надзорный орган Министерства юстиции США выразил обеспокоенность из-за проведения расследований утечек информации во время первой администрации Дональда Трампа, направленных против членов Конгресса и СМИ. При этом не было найдено доказательств, что расследование было политически мотивированным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и Reuters .

Повестки в суд поступили вскоре после того, как издание Washington Post в июле 2017 года написало о встрече тогдашнего посла РФ в США Сергея Кисляка с советником Трампа Джеффом Сешнсом будто бы для обсуждения президентской кампании в Штатах в 2016 году.

В статье цитировались перехваты разведслужб как источник информации, чтобы подтвердить, что встреча имела место. Добавим, что утечки секретной информации в СМИ были в 2017 и 2018 годах.

Генеральный инспектор Департамента юстиции Штатов Майкл Горовиц инициировал расследование после публичных сообщений о том, что прокуроры во время первого срока Трампа получили ордера на доступ к записям общения членов и сотрудников Конгресса, и репортеров CNN, New York Times и Washington Post.

Расследование не было обнародовано до тех пор, пока Трамп не покинул должность.

По данным американских СМИ, среди сотрудников Конгресса во время расследования утечки информации был Кэш Патель, недавно выбранный Трампом на должность директора ФБР при новой администрации. Якобы его записи также просматривали во время расследования.

Как отмечает ABC, в докладе, опубликованном после того, как Трамп угрожал принять меры против своих политических соперников и СМИ через Министерство юстиции и ФБР, раскрывается гораздо более широкий масштаб расследования утечки информации о членах Конгресса и персонала.

В отчете Горовица отмечено, что партийная принадлежность сотрудников не была несбалансированной - 21 сотрудник, чьи записи проверяли, были демократами, 20 были республиканцами, а двое работали на внепартийных должностях.

Расследование генерального инспектора установило, что основания для обыска в архивах сотрудников полностью объяснялись их способностью получить доступ к материалам, которые, как было обнаружено, утекли в прессу.

Записи, пересмотренные Горовицем, свидетельствуют, что расследования в отношении членов Конгресса проводились прокурорами "почти полностью без присмотра или оповещения высшего уровня", и нет никаких доказательств того, что на них оказывалось давление.

Отметим, что после обнародования расследования утечек в СМИ в 2021 году генеральный прокурор Меррик Гарленд созвал несколько встреч с руководителями редакций в Вашингтоне, и ввел новую политику Министерства юстиции, запрещающую прокурорам получать ордера на обыск записей репортеров для получения информации.